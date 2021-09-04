Ремонт дома по улице Гагарина, 21 выполнен на 60% — заканчивается монтаж новой стропильной системы, ведется замена крыши дома. На объекте трудятся 13 человек. Закончить планируют к 15 сентября.

В субботу, 4 сентября, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко побывал в ремонтирующемся жилом доме Выборга. Реконструкция 12-квартирного дома по улице Гагарина, 21 выполнена на 60% — заканчивается монтаж новой стропильной системы, ведется замена крыши дома. На объекте трудятся 13 человек. Закончить планируют к 15 сентября.

За этого год проектные и строительно-монтажные работы ведутся в более чем в 300 многоквартирных домах Выборгского района. Не оставляют без внимания и дома, являющиеся объектами культурного наследия. Проектирование по 8 таким домам уже завершено, еще по 7 домам будет завершено в ближайшее время. Об этом сообщает ЛенТВ24.