Соответствующее постановление утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Список расширили профессии в области робототехники, логистики, медицины, сельского хозяйства, строительства, туризма, социальной сферы и сферы обслуживания.

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление, в котором появились новые профессии, востребованные в экономике России. Список расширен 55 специальностями, в которых среди прочего 35 профессий в области робототехники, логистики, медицины, сельского хозяйства, строительства, туризма, социальной сферы и сферы обслуживания. Об этом стало известно на сайте правительства России.

Список специальностей: дошкольное образование, сестринское дело, лечебное дело, агрономия, аддитивные технологии, гостиничное дело, эксплуатация беспилотных авиационных систем, управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома/

Востребованные профессии: графический дизайнер, дефектоскопист, мастер садово-паркового и ландшафтного строительства, мастер растениеводства, мастер общестроительных работ, лепщик-модельщик архитектурных деталей.

Студентам, обучающимся на данные специальности, положена ежемесячная стипендия российского Правительства до 4 тысяч рублей. Ее можно получить за успехи в учебной, научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности