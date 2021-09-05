В Аргентине после вакцинации «Спутником V» госпитализация потребовалась в 0,0007% случаях

Частота госпитализаций после вакцинации российским препаратом от коронавируса «Спутник V» в Аргентине составляет 0,66 случаев на 100 тысяч привившихся, сообщил Минздрав республики.

В последнем отчете Министерства здравоохранения Аргентины сообщается, что к 31 июля в республике была введена 11 368 961 доза «Спутника V».

Побочные эффекты, которые предположительно связаны с прививкой, были зафиксированы в 41 545 случаях, из них госпитализация потребовалась только в 75 случаях, что составляет 0,0007% от общего количества введенных доз.

Чаще всего вакцинировавшийся российским препаратом жаловались на головную и мышечную боль, повышенную температуру и боль в месте укола.

В Минздраве добавили, что большинство сообщений о побочных эффектах были внесены в базу в начале прививочной кампании.

«Спутник V» был первой вакциной, использовавшейся в Аргентине с началом кампании 29 декабря 2020 года, и до сих пор остается чаще всего используемой. В отчете ведомства уточняется, что из-за начала прививочной кампании на фоне пандемии и использования новой вакцины ожидаемо, что степень чувствительности при наблюдении будет очень высокой.

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Аргентина стала третьей страной после России и Белоруссии, где начали применять «Спутник V».