В «Яндекс.Навигаторе» исчезла возможность отключения рекламы

Изменить настройки в приложении больше не получится.

Пользователи начали массово жаловаться на навязчивую рекламу в «Яндекс.Навигатор». До последнего обновления в настройках можно было отключить шесть форматов, в том числе аудио и рекламу на остановке. После апдейта данная опция исчезла. Многочисленные негативные отзывы появились в AppStore и Google Play.

Раздраженные пользователи также отмечают, что объявления показываются при полной остановке транспортного средства, а их размер перекрывает значительную часть экрана.

Поддержка «Яндекс.Навигатора» подтверждает, что сервис постепенно обновляет настройки отключения рекламы в приложении, поэтому в новой версии возможности отключить рекламу нет. «Большинство пользователей не отключали рекламу, поэтому мы приняли решение убрать эту опцию из настроек. Реклама — основной источник монетизации приложения и позволяет постоянно развивать технологии навигации», — заявляет компания.

Вам будет интересно «Яндекс» поднимет цены на такси Как сообщает telegram-канал Readovka, с 25 августа сервис «Яндекс. Такси» поднимет стоимость поездок по всей России. По данным издания, на сайте... 22.08.2021 339

Представитель «Яндекса» также подтвердил, что навигатор в автомобильных системах Carplay и Android Auto доступен только в рамках подписки «Яндекс Плюс» — это еще один повод для жалоб в интернет-магазинах приложений.