Российским водителям объяснили различия между бензином марки АИ-95 и АИ-92 в 2021 году

Заливать бензин необходимо именно тот, который указан автопроизводителем.

Большинство автомобилистов считают, что если заливать в новые модели авто 92-ой, а не 95-ый бензин, то можно неплохо сэкономить на топливе, а также получить больше динамики.

В настоящее время технология производства топлива совершенно другая, если раньше для увеличения октанового числа добавляли антидетонаторы, то теперь на предприятиях применяют метилтретбутиловый эфир (МТБЭ). Данное вещество не такое токсичное и соответствует всем современным нормам.

Однако у него имеется один большой минус — это повышенная летучесть, за счет чего после долгого хранения (10-14 дней) пропадают заявленные свойства топлива и машина теряет свою динамику.

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Кроме того, за счет современных технологий при производстве топлива, автомобилисту не надо заливать в бак АИ-95, если мотор транспорта рассчитан на АИ-92 и также наоборот.