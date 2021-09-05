Самосвал пробил ограждения на ЗСД

Автор: Александр Селиванов
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Информация о пострадавших не поступала.

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Источник: vk.com/dtp47rus

По информации сообщества ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн | СПб, авария произошла на въезде на ЗСД по Морской Набережной. Водитель самосвала но неизвестной причине не справился с управлением и грузовик влетел в ограждение, пробив его.

Не сообщается пострадал ли водитель, или его госпитализировали.

По факту ДТП будет проведена проверка.

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08.07.2021 1892
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