Самосвал пробил ограждения на ЗСД

Информация о пострадавших не поступала.
По информации сообщества ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн | СПб, авария произошла на въезде на ЗСД по Морской Набережной. Водитель самосвала но неизвестной причине не справился с управлением и грузовик влетел в ограждение, пробив его.
Не сообщается пострадал ли водитель, или его госпитализировали.
По факту ДТП будет проведена проверка.
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08.07.2021 1892