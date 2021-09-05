Эксперт прогнозирует существенный рост биткоина до конца года

Биткоин до конца года может обновить свой исторический максимум и подняться до 73–75 тысяч долларов. Такой прогноз представил резидент экспертного клуба ЦСР Акмаль Назиров.
Он отметил, что биткоин за три месяца смог восстановить больше половины своего падения и этому не помешала глубина коррекции в 60% от максимальной цены в 65 тысяч долларов, которой он достиг 14 апреля, сообщило РИА «Новости».
Сейчас биткоин торгуется на отметке в 50 тысяч долларов. По мнению Назирова, криптовалюта может продолжить свое восхождение и сильным сигналом для этого является пересечение глобальной трендовой линии. Это, по его прогнозу, позволит цене идти выше своих максимумов.
Назиров также обратил внимание, что сентябрь криптовалюта открыла ценой выше 45 тысяч долларов, а это говорит о преимущественном интересе покупателя.
Еще один фундаментальный фактор роста — перспектива принятия биткоина в латиноамериканских странах, где большой интерес к нему проявляют крупные инвесторы и долгосрочные держатели.
По мнению специалиста, на подъем повлияет и рост американских технологических индексов, где биткоин начинает превращаться в защитный актив.