Около 15% граждан России никогда в жизни не брали кредиты

Выяснилось, что с кредитами сталкивалось подавляющее число россиян. Как рассказали эксперты, речь идет примерно о 85% граждан.
О ситуации с кредитами в разговоре с RT сообщили представители Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Вместе с этим, как отмечается, примерно 15% жителей России вообще никогда не брали кредиты.
Представитель НБКИ Алексей Волков рассказал, что в базе бюро хранятся данные о более чем 100 млн россиян. По его словам, это те граждане, кто так или иначе задействованы в процессы розничного кредитования.
— По нашей оценке, имели или имеют действующие собственные кредиты не менее 85% экономически активного населения страны, — резюмировал Волков.
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04.09.2021 1337