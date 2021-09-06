Около 15% граждан России никогда в жизни не брали кредиты

Выяснилось, что с кредитами сталкивалось подавляющее число россиян. Как рассказали эксперты, речь идет примерно о 85% граждан.

О ситуации с кредитами в разговоре с RT сообщили представители Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Вместе с этим, как отмечается, примерно 15% жителей России вообще никогда не брали кредиты.

Представитель НБКИ Алексей Волков рассказал, что в базе бюро хранятся данные о более чем 100 млн россиян. По его словам, это те граждане, кто так или иначе задействованы в процессы розничного кредитования.

— По нашей оценке, имели или имеют действующие собственные кредиты не менее 85% экономически активного населения страны, — резюмировал Волков.