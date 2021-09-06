Неизвестный поджег дом с людьми в поселке Кузьмоловский

По информации ivbg.ru, 5 сентября по номеру 112 обратились жильцы частного дома, расположенного в поселке Кузьмоловский во Всеволожском районе.

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По словам обратившихся, около 05:15 неизвестный злоумышленник бросил бутылку с жидкостью в сторону дома, после чего здание загорелось. Жильцы услышали шум и почувствовали запах гари.

Они самостоятельно потушили возгорание. Огонь успел охватить лишь часть стены. Полицейские изъяли с места происшествия канистру с горюче-смазочными материалами. Возбуждено уголовное дело.