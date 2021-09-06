Движение остановят на 20 минут из-за монтажа рамных опор на 622-м километре дороги. 7 сентября с 00:00 до 00:20 и с 03:00 до 03:20. 8 сентября с 00:00 до 00:20 и с 03:00 до 03:20.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщает о проведении дорожных работ на трассе М-10 в Тосненском районе Ленобласти. Движение остановят на 20 минут из-за монтажа рамных опор на 622-м километре дороги.

07 сентября 2021 года на км 622 с 00:00 до 00:20;

07 сентября 2021 года на км 622 с 03:00 до 03:20;

08 сентября 2021 года на км 622 с 00:00 до 00:20;

08 сентября 2021 года на км 622 с 03:00 до 03:20.