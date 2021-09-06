В Ленинградской области 8 сентября начнут работу 1004 участковых избирательных комиссий для проведения голосования на выборах депутатов Госдумы и областного Законодательного собрания.

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Заявления для голосования по месту нахождения, а не по месту регистрации, будут приниматься с 8 по 13 сентября. График: с понедельника по пятницу – с 14 до 18 часов; в субботу и воскресенье – с 10 до 14 часов».

Подать заявление можно в режиме онлайн на портале госуслуг.