Губернатор Александр Дрозденко распорядился уравнять выплаты с Петербургом — Золотые юбиляры получат 50 тысяч, а те, кто прожил в браке дольше — по тысяче рублей за каждый совместно прожитый год.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе традиционной прямой линии ответил на вопрос жителя Сертолова, касающийся выплат к золотым и серебряным свадьбам.
Проект распоряжения подготовлен, он проходит согласование, сообщил Александр Дрозденко. Выплаты Ленобласти уравняют с Петербургом — Золотые юбиляры получат 50 тысяч, а те, кто прожил в браке дольше — по тысяче рублей за каждый совместно прожитый год.
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