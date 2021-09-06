Губернатор Александр Дрозденко распорядился уравнять выплаты с Петербургом — Золотые юбиляры получат 50 тысяч, а те, кто прожил в браке дольше — по тысяче рублей за каждый совместно прожитый год.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе традиционной прямой линии ответил на вопрос жителя Сертолова, касающийся выплат к золотым и серебряным свадьбам.

Проект распоряжения подготовлен, он проходит согласование, сообщил Александр Дрозденко. Выплаты Ленобласти уравняют с Петербургом — Золотые юбиляры получат 50 тысяч, а те, кто прожил в браке дольше — по тысяче рублей за каждый совместно прожитый год.