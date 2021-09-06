Миллионы пользователей WhatsApp могут потерять доступ к приложению в ноябре

Мессенджер WhatsApp прекратит поддержку устаревших устройств на базе iOS и Android уже с 1 ноября этого года.

Так, приложение перестанет работать на смартфонах с версией Android 4.0.4 и iPhone с iOS 9, которые до сих пор активно используют по всему миру, сообщают РИА Новости. Старые требования для функционирования приложения не изменились — для запуска потребуется сим-карта и выход в интернет.

WhatsApp рекомендует владельцам старых телефонов обновить свое устройство или сохранить историю чатов до отключения, чтобы сохранить личные данные пользователя.