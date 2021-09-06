Прошло 30 лет со дня переименования Ленинграда в Санкт-Петербург

Ровно три десятилетия назад Ленинград был переименован в Санкт-Петербург. Тогда решение о возвращении городу исторического названия приняли сами ленинградцы.

Голосование за смену названия Северной столицы запустили 12 июня 1991 года. Эту инициативу поддержали 53% горожан, а оставшиеся 47% были против. Из-за незначительной разницы в процентах обсуждение переименования города длилось порядка трех месяцев, пока 6 сентября, 1991 город не получил свое прежнее название.

За свою историю город на Неве сменил несколько наименований — город успел побывать и Петроградом, и Ленинградом.