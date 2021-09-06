Юбилейные выплаты пенсионеры Ленобласти смогут получить через МФЦ

Единовременную выплату ленинградцы-долгожители теперь смогут оформить в многофункциональных центрах региона.

У пенсионеров Ленобласти появилась возможность получать юбилейные выплаты в МФЦ региона. Об этом сообщили в пресс-службе МФЦ «Мои Документы».

Государственная услуга по назначению единовременной выплаты к юбилейным датам жителям Ленинградской области, которые ранее не обращались за получением мер социальной поддержки, стала доступна в МФЦ региона.

Напомним, соответствующая выплата в Ленобласти была учреждена в этом году. Так, тем жителям 47-го региона, кому исполнилось 90 лет, выплатят по 15 тыс. рублей, 95 лет – по 20 тыс. рублей, а на 100-летний юбилей и в последующие именины предусмотрена выплата в размере 25 тыс. рублей.