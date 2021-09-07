В России подорожали более 30 жизненно важных лекарств

Минздрав повысил стоимость 32 жизненно важных лекарства с начала 2021 года.
Ценами на препараты из данного списка управляет государство. Больше всего в списке подорожавших препаратов противоопухолевых лекарств – 10 наименований. Также в список входят 2 вакцины, 2 препарата для глаз и 2 препарата от эпилепсии.
Самый дорогой из списка препаратов иммуноглобулин антитимоцитарный, который используется в трансплантологии. Стоимость упаковки лекарства «Атгам» варьируется от 49 640 рублей до 150 000 рублей.
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03.08.2021 285