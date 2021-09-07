Улицу Быкова в Колтушском поселении можно починить только после ее передачи на баланс администрации

В ходе прямой телефонной линии губернатора Ленинградской области 5 июля 2021 года у Александра Дрозденко спросили, будет ли проведен ремонт улицы Быкова в Колтушском сельском поселении Всеволожского района.

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Как сообщили в администрации Всеволожского района, содержанием объектов инфраструктуры в Павлово занимается Институт физиологии имени И. П. Павлова Российской академии наук.

Финансирование работ по ремонту и содержанию улично-дорожной сети Павлово за счет бюджета Колтушского поселения будет возможно только после передачи данных объектов на его баланс. За счет внебюджетных источников в июне 2021 года была отремонтирована часть улицы Быкова.