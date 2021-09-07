Петербург обогнал Ленобласть по числу пожаров за лето

Этим летом в Петербурге и Ленобласти произошло больше четырех тысяч различных пожаров, об этом «Невским новостям» сообщили в МЧС.

В Петербурге с 1 июня по 28 августа было зафиксировано 2 515 пожаров. В Ленобласти немного меньше — 2 147. Из них 329 возгораний произошло в жилом секторе: в 118 случаях горели частные дома, в 111 — садовые дома и в 100 — многоквартирные дома. Еще в 372 случаях горела сухая трава.

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти от пожаров пострадало на 70% больше лесов, чем в прошлом году. Напомним, в регионе отменили особый противопожарный режим, но не стоит забывать о правилах пожарной безопасности при посещении лесов.