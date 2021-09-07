Правительство России расширило перечень пунктов пропуска для въезда в Россию по электронной визе.

В список вошли два пункта, расположенные на территории Выборгского района Ленобласти – Торфяновка и Брусничное. Ранее сенатор от исполнительной власти региона Сергей Перминов попросил правительство поддержать позицию Ленобласти и разрешить использование электронных виз региональных погранпунктах.

«Введение таких современных форм, которые позволяют туристу быстро, в одно касание проходить границу, по завершении пандемии станет мощным стимулом для увеличения количества туристов. Это особенно важно для Выборгского района. Я считаю, что это наша командная – «Команды 47» – пусть небольшая, но победа», — отметил Перминов.

Напомним, что с 1 сентября визы в различные страны можно оформить во всех МФЦ Ленобласти.