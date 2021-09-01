Визы можно оформить во всех МФЦ Ленобласти

Сегодня, 1 сентября, все центры «Мои документы» Ленобласти начали предоставлять услуги по оформлению виз в различные страны.

Обратиться в МФЦ за получением виз могут как жители Ленинградской жители области, так и Санкт-Петербурга – новая услуга предоставляется независимо от района и региона проживания. Какие документы входят в пакет для оформления визы и куда можно отправиться отдыхать российским туристам, рассказывает ivbg.ru.

Напомним, что для оказания комплекса визовых услуг ГБУ ЛО «Многофункциональный центр» и ООО «Миграционный альянс» подписали договор о сотрудничестве. Кроме подачи документов на визы в центрах начнут оказывать услуги по страхованию граждан, выезжающих за границу, и переводу документов.

Напомним, обязательная предварительная запись для получения большинства услуг для посещения МФЦ нужна в в районах, находящихся в «красной» и «желтой» зонах. При этом получить талон можно не выходя из дома или машины.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти заработал онлайн-помощник МФЦ.

Теперь найти ответы и сориентироваться в большом перечне услуг центров «Мои Документы» поможет чат-бот, в том числе в мессенджере Телеграм @mfc_47_bot. Для этого в специальной строке сервиса необходимо написать интересующий вас вопрос.