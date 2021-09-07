Дорогу к поселку Осьмино отремонтировали по просьбе жителей

Десять километров трассы Толмачево — Нарва в Лужском районе отремонтировано в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«Ремонт сделал удобным подъезд к одному из наиболее крупных населенных пунктов Лужского района. Ранее с просьбой обновить основную дорогу к поселку в «Ленавтодор» обратились жители Осьмино», — рассказали в ведомстве.

Сейчас дорожники «наводят лоск» — занимаются укреплением обочин, после чего нанесут новую разметку.

Ремонт дороги ведётся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», цель которого к 2024 году улучшить состояние дорожной сети регионов и сократить количество мест концентрации ДТП. Из федерального бюджета на эти цели Ленобласть получит за шесть лет 3,3 млрд рублей.

Напомним, для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор».