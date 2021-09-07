В погранзоне возле Выборга задержали троих иностранцев 

По информации ivbg.ru, сотрудники ФСБ задержали троих иностранцев в пограничной зоне в Выборгском районе Ленинградской области.
Документов, разрешающих право находиться на этой территории, у них при себе не было. В отношении иностранцев составили административные протоколы о нарушении пограничного режима.
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07.09.2021 93
Решением Выборгского городского суда, нарушителям назначены штрафы по 500 рублей и административное выдворение за пределы России.