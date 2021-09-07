На новом этапе благоустройства на площади установили освещение, провели озеленение территории и разместили малые архитектурные формы. Главным украшением стал фонтан.
В Кировске продолжается обновление Центральной площади. В рамках осуществленных работ завершили мощение дорожек и асфальтирование. На новом этапе благоустройства на площади установили освещение, провели озеленение территории и разместили малые архитектурные формы. Главным украшением стал фонтан.
Во вторник, 7 сентября, на объекте побывал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Благоустройство объекта ведется в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».
Фото: 47channel
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