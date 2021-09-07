Центральная площадь Кировска заиграла новыми красками — фото

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: 47channel
Фото: 47channel

На новом этапе благоустройства на площади установили освещение, провели озеленение территории и разместили малые архитектурные формы. Главным украшением стал фонтан.

В Кировске продолжается обновление Центральной площади. В рамках осуществленных работ завершили мощение дорожек и асфальтирование. На новом этапе благоустройства на площади установили освещение, провели озеленение территории и разместили малые архитектурные формы. Главным украшением стал фонтан.

Центральная площадь Кировска заиграла новыми красками — фото Центральная площадь, Формирование комфортной городской среды, Кировск, благоустройство
Центральная площадь Кировска заиграла новыми красками — фото Центральная площадь, Формирование комфортной городской среды, Кировск, благоустройство
Центральная площадь Кировска заиграла новыми красками — фото Центральная площадь, Формирование комфортной городской среды, Кировск, благоустройство

Во вторник, 7 сентября, на объекте побывал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Благоустройство объекта ведется в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Фото: 47channel
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