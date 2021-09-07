Александр Дрозденко оценил новый ФОК в Кировске

Физкультурно-оздоровительный комплекс, построенный на Советской, 1 на средства регионального бюджета, стал двенадцатым спортивным учреждением в Кировском районе

«Спорт создаёт у человека позитивный взгляд на мир и положительные эмоции. Поэтому я всех призываю заниматься спортом. И не важно, любительский он, профессиональный или просто, кто-то находит полчаса в день или в неделю, чтобы позаниматься спортом», — отметил глава Ленобласти.

Александр Юрьевич напомнил, что уже начались реконструкция стадиона в Кировске и строительство стадиона в Шлиссельбурге, также область планирует выделить деньги на ремонт бассейна в Кировске. А в 2022 году выделяются денежные средства на проектирование и строительство бассейна в Шлиссельбурге.

«Будем заниматься спортом — будем здоровы. Будем здоровы — будем позитивны. Будем позитивны — будет у всех хорошее настроение. А будет хорошее настроение, нам будет легче жить. Занимайтесь спортом, любите спорт!» — подытожил Дрозденко.

Как уже ранее писал ivbg.ru, с начала года уже начали функционировать ледовая арена в Выборге и бассейн в Ивангороде. Строительство еще 10 объектов планируется завершить до конца 2021 года. Так новые физкультурно-оздоровительные комплексы строятся в Котельском, Каменногорске, Сертолово, Гатчине, в деревне Малое Верево, Тихвине, Киришах, Сланцах, Кингисеппе, Каменногорске, в пгт Бугодощь. Также началось строительство футбольного стадиона в Гатчине, поселке Дубровка, биатлонного комплекса в Шапках, спортивного центра в Котельском и лыжного комплекса в Токсово.

Всего в Кировском районе 12 спортивных учреждений: шесть в Кировске, три в Отрадном, два в Приладожском и одно в Шлиссельбурге.