Бастрыкин похвалил работу Следственного комитета по Ленобласти

Глава Следственного комитета России отметил профессионализм своих младших коллег из Ленобласти по защите прав обманутых дольщиков.
Об этом глава ведомства рассказал на совещании по вопросам защиты прав участников долевого строительства председатель. Выполняемую работу следственного органа Бастрыкин оценил с положительной стороны.
Также Александр Бастрыкин отметил и руководителя СК по Ленобласти – Сергея Тихоновича Сазина.
Вам будет интересно
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург. Он проверил ход расследования самых резонансных дел. В Петербург...
28.01.2021 470