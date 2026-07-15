В России с 1 сентября 2026 года вступает в силу закон об ипотечных каникулах для семей с детьми до 1,5 года при рождении второго или последующего ребенка. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин.

Согласно новым правилам, заемщик вправе обратиться к банку с требованием о предоставлении льготного периода по ипотечным выплатам, если в его семье родился или был усыновлен второй или последующий ребенок. Срок действия ипотечных каникул может достигать 18 месяцев. В течение первых шести месяцев заемщик полностью освобождается от платежей, а с седьмого по 18-й месяц начисляются проценты, которые нужно будет оплатить только после окончания каникул, передает ТАСС.

Новые правила будут распространяться также на ипотечные кредиты, оформленные до 1 сентября 2026 года.