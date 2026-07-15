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С 1 сентября семьи с детьми до 1,5 года смогут взять ипотечные каникулы

В России с 1 сентября 2026 года вступает в силу закон об ипотечных каникулах для семей с детьми до 1,5 года при рождении второго или последующего ребенка. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин.

С 1 сентября семьи с детьми до 1,5 года смогут взять ипотечные каникулы - Срок действия ипотечных каникул может достигать 18 месяцев. В течение первых шести месяцев заемщик п
Фото: freepik

Согласно новым правилам, заемщик вправе обратиться к банку с требованием о предоставлении льготного периода по ипотечным выплатам, если в его семье родился или был усыновлен второй или последующий ребенок. Срок действия ипотечных каникул может достигать 18 месяцев. В течение первых шести месяцев заемщик полностью освобождается от платежей, а с седьмого по 18-й месяц начисляются проценты, которые нужно будет оплатить только после окончания каникул, передает ТАСС.

Новые правила будут распространяться также на ипотечные кредиты, оформленные до 1 сентября 2026 года.

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Теги

ипотечные каникулы семьи с детьми ипотека
Для души Новости

Концепция парка «Олега Вещего» в Старой Ладоге сохраняет курганы на берегу Волхова

Завершился архитектурный конкурс на разработку концепции историко-культурного парка «Олега Вещего» в Старой Ладоге. Победителем признан консорциум TM+link.bureau+Syaylev studio.

Концепция парка «Олега Вещего» в Старой Ладоге сохраняет курганы на берегу Волхова - Завершился архитектурный конкурс на разработку концепции историко-культурного парка «Олега Вещего» в
Фото: Правительство Ленинградской области

Всего на конкурс поступило 19 заявок от ведущих архитектурных бюро, в финал вышли пять консорциумов. Жюри, в состав которого вошли вице-губернаторы области Егор Мищеряков и Владимир Цой, единогласно отдало предпочтение именно этому проекту.

Конкурс был организован АНО «Центр развития Ладоги» при поддержке ДОМ.РФ и Правительства Ленобласти. Впереди — создание современного общественного пространства, которое должно бережно вписаться в тысячелетний ландшафт, сохранить археологическое и культурное наследие Старой Ладоги — колыбели русской государственности, места, неразрывно связанного с именем Вещего Олега.

«Перед финалистами стояла сложная задача: вписаться в охраняемый рельеф, раскрыть археологию Старой Ладоги и создать уникальное пространство для семейного отдыха и туристов со всего Северо-Запада», — отметил вице-губернатор Ленобласти Егор Мищеряков. 

Его коллега Владимир Цой подчеркнул, что создание парка — это не только сохранение древнейших курганов на берегу Волхова, но и формирование новой точки притяжения, развитие инфраструктуры гостеприимства. На территории будущего парка также появится музейное пространство.

Теги

Старая Ладога

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