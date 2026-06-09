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Лазарь, Клементий, Анора и Вевея: названы редкие и самые популярные имена новорожденных в Ленобласти с начала года

С начала 2026 года родители в Ленобласти чаще всего выбирают для своих детей имена София и Михаил. Такие данные предоставил региональный ЗАГС.

Лазарь, Клементий, Анора и Вевея: названы редкие и самые популярные имена новорожденных в Ленобласти с начала года - София и Михаил оказались самыми популярными именами для младенцев с начала года.
Фото: freepik

Среди других популярных имен — Анна, Василиса, Ева, Варвара, Ксения для девочек и Александр, Марк, Тимофей, Артем, Дмитрий для мальчиков. Среди редких имен у мальчиков встречаются Лазарь, Кузьма, Лука, Назар, Клементий. Родители девочек выбирают более оригинальные имена, такие как Анора, Мадлена, Вевея, Иванна, Лали, Мальвина, Манэ.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко напомнил, что зарегистрировать ребенка можно в любом регионе, но регистрация в Ленинградской области дает доступ к региональным мерам поддержки.

Подать заявку на регистрацию ребенка можно тремя способами:

  • Через суперсервис «Рождение ребенка» на портале Госуслуг — заявку можно подать прямо из роддома.

  • В любом ЗАГСе или МФЦ Ленобласти — независимо от места рождения ребенка и прописки родителей.

  • В новых удобных местах, например, в детском поликлиническом отделении в Новоселье или в Перинатальном центре. Сотрудники ЗАГС также приезжают на торжественную выписку в Выборгский и Волховский роддома.

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01.06.2026
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Теги

имена новорожденные Дрозденко ЗАГС Ленобласть
Для души Новости Главное

Жителей Ленобласти приглашают в Энколово на Сабантуй

В субботу, 13 июня, в деревне Энколово Ленобласти состоится традиционный межрегиональный Сабантуй.

Праздник начнется в 10:00, торжественное открытие запланировано на 12:00, сообщили в комитете по транспорту.

Жителей Ленобласти приглашают в Энколово на Сабантуй - Вход на мероприятие свободный.
Фото: комитет по транспорту.

В программе - концерт солистов и народных творческих коллективов, конкурсы, мастер-классы и интерактивные зоны. Для участников и гостей праздника будут накрыты столы с традиционными блюдами национальной кухни: пловом, чак-чаком, конской колбасой и другими угощениями. Также можно будет увидеть состязание борцов на поясах и поучаствовать в традиционных играх.

Вход на мероприятие свободный.

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Теги

Сабантуй энколово Ленобласть

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