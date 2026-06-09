С начала 2026 года родители в Ленобласти чаще всего выбирают для своих детей имена София и Михаил. Такие данные предоставил региональный ЗАГС.

Среди других популярных имен — Анна, Василиса, Ева, Варвара, Ксения для девочек и Александр, Марк, Тимофей, Артем, Дмитрий для мальчиков. Среди редких имен у мальчиков встречаются Лазарь, Кузьма, Лука, Назар, Клементий. Родители девочек выбирают более оригинальные имена, такие как Анора, Мадлена, Вевея, Иванна, Лали, Мальвина, Манэ.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко напомнил, что зарегистрировать ребенка можно в любом регионе, но регистрация в Ленинградской области дает доступ к региональным мерам поддержки.

Подать заявку на регистрацию ребенка можно тремя способами:

Через суперсервис «Рождение ребенка» на портале Госуслуг — заявку можно подать прямо из роддома.

В любом ЗАГСе или МФЦ Ленобласти — независимо от места рождения ребенка и прописки родителей.

В новых удобных местах, например, в детском поликлиническом отделении в Новоселье или в Перинатальном центре. Сотрудники ЗАГС также приезжают на торжественную выписку в Выборгский и Волховский роддома.