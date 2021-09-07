«За безопасностью должен следить собственник»: в России хотят отменить обязательный техосмотр

Правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения поддержала идею отмены обязательного техосмотра в России.

Об этом вечером, 7 сентября, сообщил глава комиссии, вице-премьер Марат Хуснуллин. Данное предложение было выдвинуто партией «Единая Россия».

«Предложение «Единой России» давно назрело. Мы предварительно неоднократно этот вопрос обсуждали с МВД, думали о подходах, советовались, взвешивали ситуацию. Сегодня на комиссии поддержали эту идею», — отметил Хуснуллин.

О предложенной инициативе высказался также и секретарь генсовета партии Андрей Турчак. По его словам, партия предлагает отменить обязательный техосмотр личного транспорта, сделав процедуру добровольной, законопроект будет доработан и рассмотрен в Госдуме нового созыва.