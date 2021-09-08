В Санкт-Петербурге ветераны смогут бесплатно ездить на общественном транспорте и ЗСД 8 сентября

Традиционно в этот день празднуют День памяти жертв блокады.

По информации администрации Санкт-Петербурга, городской общественным транспорт будет бесплатным для ветеранов в среду.

Отмечается, что к категории льготников также относятся узники концлагерей и гетто, содержавшихся там в несовершеннолетнем возрасте; ветераны ВОВ; лица, награждённые медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Проезд по ЗСД для вышеперечисленных категорий граждан, тоже будет бесплатным.