В Санкт-Петербурге ветераны смогут бесплатно ездить на общественном транспорте и ЗСД 8 сентября

Традиционно в этот день празднуют День памяти жертв блокады.
По информации администрации Санкт-Петербурга, городской общественным транспорт будет бесплатным для ветеранов в среду.
Отмечается, что к категории льготников также относятся узники концлагерей и гетто, содержавшихся там в несовершеннолетнем возрасте; ветераны ВОВ; лица, награждённые медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
Проезд по ЗСД для вышеперечисленных категорий граждан, тоже будет бесплатным.
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