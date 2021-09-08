Обожженного мужчину увезли в больницу после пожара возле Тавров

Пожар охватил 200 квадратных метров частного дома, расположенного в садоводстве «Вирки-2» возле деревни Тавры во Всеволожском районе Ленинградской области.

Вам будет интересно Видео: стали известны личности женщины и ребенка, чьи обугленные тела нашли у Выборга Как сообщал ivbg.ru, на 63-м километре железной дороги «Санкт-Петербург – Выборг» были обнаружены сожженные тела женщины и ребенка. Личности умерших установлены. Ими... 17.08.2021 1226

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 8 сентября в 03:20. На место прибыли дежурные смены 101 и 149 пожарно-спасательных частей. Пожар был потушен в 04:56.

Из здания спасатели помогли выбраться 62-летнему мужчине. Он госпитализирован с ожогами. Информация о других пострадавших и обстоятельства происшествия уточняются.