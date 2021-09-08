Обожженного мужчину увезли в больницу после пожара возле Тавров

Пожар охватил 200 квадратных метров частного дома, расположенного в садоводстве «Вирки-2» возле деревни Тавры во Всеволожском районе Ленинградской области.
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17.08.2021 1226
Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 8 сентября в 03:20. На место прибыли дежурные смены 101 и 149 пожарно-спасательных частей. Пожар был потушен в 04:56.
Из здания спасатели помогли выбраться 62-летнему мужчине. Он госпитализирован с ожогами. Информация о других пострадавших и обстоятельства происшествия уточняются.