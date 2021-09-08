Новинки туристического потенциала показывает посетителям символ Ленобласти – Лосилий. Также лось дает советы, где лучше отдохнуть.

Кроме новых международных маршрутов на стенде региона организована интерактивная программа с викторинами и конкурсами, победители которых получат призы с тематикой региона.

Отдельное внимание уделено глобальному проекту «Серебряное ожерелье России» и межрегиональному туристическому маршруту «Государева дорога» — это новый туристический маршрут, который объединяет Тверскую, Московскую, Новгородскую и Ленинградскую области и знакомит гостей с историей Российского императорского дома. Маршрут проходит рядом с новой автомобильной трассой М-11 «Москва – Санкт-Петербург», вдоль которой расположены дворцы и усадьбы царских времен.

Отметим, что маршруты «7 чудес Карельского перешейка» и «Виват победам Петра!» стали финалистами проекта «Открой свою Россию». А драйвером индустрии туризма Ленобласти стало развитие дорожной сети, что позволило открыть новые туристические маршруты и рассредоточить миллион туристов.