Малком и Клаудиньо пропустят игру «Зенита» с «Челси» в Лиге чемпионов

Клаудиньо и Малкома вызвали в сборную Бразилии на сентябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре.

Однако оба игрока на выездную игру против чилийцев, которая состоялась 2 сентября, не приехали – ФК «Зенит» отозвал их обратно. В противном случае они не успели бы выйти из «красной зоны» по COVID-19 на матч с «Челси».

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В ответ Бразильская конфедерация футбола (CBF) направила жалобу в FIFA на клуб из Санкт-Петербурга из-за этой ситуации. В FIFA наложили санкции на участие игроков в ближайших матчах до 14 сентября включительно – в этот день в 22:00 по мск состоится игра против «Челси» в Лондоне.