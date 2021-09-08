Российским медикам заплатят по 200 рублей за каждого привитого от коронавируса пациента

Стимулирующие выплаты российским медикам, участвующим в вакцинации населения от коронавируса, без учета регионального коэффициента составят 200 рублей за каждого привитого пациента. Мишустин подписал соответствующее постановление.

Согласно утвержденным 23 августа правилам предоставления федеральных средств субъектам России на выплаты стимулирующего характера для медиков, участвующих в вакцинации от COVID-19, такое финансирование должно выделяться региону из расчета 200 рублей за одного привитого. Выплата может увеличиваться при наличии районных коэффициентов и надбавок к заработной плате медработника.

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При этом количество вакцинированных будет определяться по данным информационного ресурса учета информации в целях предотвращения распространения COVID-19.