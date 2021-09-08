Александр Дрозденко объяснил, почему не растет производительность труда в отличие от цен

Во время дискуссии в рамках V Московского финансового форума, который проходит в Москве, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко высказался на тему производительности труда в стране и инвестиций.

«Мне, наверное, грех жаловаться на инвестиции в Ленинградской области. Но есть несколько причин, по которым, я считаю, и не растет производительность труда в стране. Мы видим, что никто не хочет рисковать собственными средствами, все хотят рисковать чужими или государственными. Это факт. Одна из причин, почему не растёт производительность труда, в том, что мы увязываем цены внутреннего рынка почему-то с биржевыми ценами мирового рынка. Будто бы настолько твёрдый рубль имеем, что должны увязывать его с мировыми ценами», — высказался Дрозденко.

По мнению губернатора, необходимо внедрить механизмы правильного сдерживания цен. В противном случае о росте производительности труда не может быть и речи.

Ранее в Счетной палате заявили, что цены на жилье в России достигли своего предела. Между тем, ждать скидок можно не раньше, чем через два-три года.