Цены на бензин в России упали впервые с сентября 2020 года

За неделю с 30 августа по 6 сентября средние розничные цены на бензин в России уменьшились впервые за год, следует из данных Росстата.

В среднем бензин подешевел сразу на 15 копеек, его стоимость составляет 48,93 рубля за литр, а цена дизельного топлива упала на семь копеек и достигла 50,62 рубля за литр.

В частности, стоимость АИ-92 уменьшилась на 17 копеек, до 45,99 рубля, а бензина марки АИ-95 — на 16 копеек и достигла 49,82 рубля за литр, топливо АИ-98 стало дешевле на восемь копеек — 57,57 рубля за литр.

По данным Минэнерго России, в первую неделю сентября топливный рынок находился в сбалансированном состоянии, а ценовая ситуация продолжила улучшаться. Несмотря на ремонты на некоторых российских нефтеперерабатывающих заводах, нефтяные компании полностью исполняли обязательства по насыщению рынка России топливом, а объем торгов на бирже существенно превышал нормативы ФАС и Министерства энергетики.

Вследствие указанных факторов оптовые и розничные цены российского рынка начали снижаться, а производство топлива держалось на повышенных уровнях, уточнили в ведомстве.

В дальнейшем розничные цены будут меняться темпами, которые близки к уровню инфляции, заверили в Минэнерго.

Последний раз цены на топливо в РФ снижались в 2020 году: на бензин — с 7 по 14 сентября, а на дизель — с 14 по 21 сентября. Тогда бензин подешевел на одну копейку и стоил 45,74 рубля за литр, а дизель — на две копейки и достиг 48,02 рубля за литр.

Вам будет интересно Российским водителям объяснили различия между бензином марки АИ-95 и АИ-92 в 2021 году Заливать бензин необходимо именно тот, который указан автопроизводителем. Большинство автомобилистов считают, что если заливать в новые модели авто 92-ой, а не... 05.09.2021 169

За год бензин подорожал на 3,19 рубля, что составляет почти 7%. Дизельное топливо выросло в цене на 2,6 рубля или на 5,4%.