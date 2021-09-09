По подозрению в поджоге дома с людьми задержан житель Мурино

Как сообщал ivbg.ru, 5 сентября по номеру 112 обратились жильцы частного дома, расположенного в поселке Кузьмоловский во Всеволожском районе.

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Неизвестный злоумышленник бросил бутылку с жидкостью в сторону дома, после чего здание загорелось. Жильцы почувствовали запах гари и самостоятельно потушили возгорание. Огонь успел охватить лишь часть стены.

По информации ivbg.ru, подозреваемый в поджоге задержан 8 сентября около 13:00 в квартире дома № 20 на Воронцовском бульваре в Мурино. Им оказался 34-летний местный житель.