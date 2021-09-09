В деревне Сухое построят новую школу за 320 млн рублей

Власти Ленобласти объявили конкурс на строительство новой школы в деревне Сухое Кировского района Ленобласти. Начальная цена контракта — 320 млн рублей, сообщается на сайт госзакупок.

Двухэтажное здание новой школы рассчитано на 100 мест и будет состоять из трех блоков: дошкольного образования, младших классов и средней школы.

Для дошкольников будут созданы спальни, групповые комнаты и отдельная столовая. Для учеников младших классов — современные учебные классы, помещения для продленки, две спальни, а также музыкальный и компьютерный классы. Для школьников постарше — мастерскую по обработке металла и древесины, инструментальный зал, кабинет домоводства, библиотеку, актовый и спортивный залы.

Согласно техзаданию, все работы должны быть завершены к 30 июню 2023 года.

Всего же до конца года в Ленобласти откроется шесть новых школ.