«Юный водитель»: маленькие ленинградцы учат ПДД на автоплощадках

До конца октября 2021 года для малышей пройдет 35 бесплатных занятий в Тосненском, Ломоносовском, Всеволожском, Гатчинском, Кировском районах

Организаторы проекта «Юный водитель» расскажут малышам от 3-х лет правила дорожного движения, которые тут же можно будет отработать на практике во время занятий на электромобилях, велосипедах и самокатах. Автогородки со светофорами и разметкой создаются на время занятия на свежем воздухе, а в плохую погоду — в помещениях.

Ознакомится с расписание работы площадок можно в группе «Юный водитель».