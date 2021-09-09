Шоссе от поселка Виллози до Вайялово ввели в эксплуатацию

Девятикилометровый участок дороги Красное Село — Гатчина — Павловск введен в эксплуатацию после ремонта

«Важно, что на столь загруженной дороге использован усиленный асфальт. Сама по себе магистраль в полном смысле слова агломерационная, ведь она соединяет Ломоносовский и Гатчинский районы с Санкт-Петербургом», — подчеркнул зампредседателя правительства Ленобласти по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин.

«Ленавтодор» намерен продолжить обновление этой дороги: в ближайших планах — ремонт следующего участка от Гатчины в сторону Павловска.

Ремонт дороги проведен в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», цель которого к 2024 году улучшить состояние дорожной сети регионов и сократить количество мест концентрации ДТП. Из федерального бюджета на эти цели Ленобласть получит за шесть лет 3,3 млрд рублей. Напомним, что в Ленобласти создана программа развития транспортной инфраструктуры до 2035 года. ПКРТИ предполагает строительство 88 участков дорог федерального, регионального и местного значения общей протяжённостью около тысячи километров, 147 новых путепроводов, 41 развязки и двух тоннелей.

Для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор».