Начальная цена контракта по организации парковой зоны в деревне Колтуши составляет 1 миллион 151 тысячу рублей.

Во Всеволожском районе Ленобласти к концу 2021 года появится еще один благоустроенный парк отдыха. Начальная цена контракта по организации парковой зоны в деревне Колтуши составляет 1 миллион 151 тысячу рублей.

В парке появится зеленый газон площадь в 2407 квадратных метров, дорожка из брусчатки с бордюром, детская площадки с игровым комплексом, а также урны и скамейки. Об этом сообщает 47news.