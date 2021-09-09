В Колтушах озеленят две тысячи «квадратов» парковой зоны и обустроят детскую площадку

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: pixabay

Начальная цена контракта по организации парковой зоны в деревне Колтуши составляет 1 миллион 151 тысячу рублей.

Во Всеволожском районе Ленобласти к концу 2021 года появится еще один благоустроенный парк отдыха. Начальная цена контракта по организации парковой зоны в деревне Колтуши составляет 1 миллион 151 тысячу рублей.

В парке появится зеленый газон площадь в 2407 квадратных метров, дорожка из брусчатки с бордюром, детская площадки с игровым комплексом, а также урны и скамейки. Об этом сообщает 47news.

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09.09.2021 42
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