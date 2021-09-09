В Гатчинском районе начались работы по очистке русла реки Ижора

В Гатчинском районе Ленобласти полным ходом идут работы по очистке местных водоемов.

Так, в Пудостьском сельском поселении начались работы по очистке русла реки Ижора. Далее в планах провести работы в Малом Верево и городе Коммунар. Очисткой реки занимается Невско-Ладожское бассейновое водное управление.

«Чистая Ижора для города очень важна. Так как пространство возле реки активно благоустраивается, сама река также должна быть приведена в порядок», — отметил глава администрации Коммунара Вера Пыжова.

Сейчас также идет расчистка водоемов в Приоратском парке Гатчины. Осенью планируется приступить к расчистке озера Белое и Карпина пруда.