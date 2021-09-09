«Выпускной» для нерп, проходивших реабилитацию в центре в поселке Репино, состоялся сегодня, 9 сентября, в поселке Зоостровье Приозерского района Ленобласти.

В естественную среду обитания отправились самец по кличке Сторожевой и самка Золотая. В центр они поступили 14 июня. Самца нашли истощенным и слабым, он был одним из самых маловесных нерпят среди мальчиков. Самка поступила в центр состоянии с серьезными травмами и флегмонами на ластах.

Фото: ЛенТВ24

Сейчас они чувствуют себя прекрасно, прошли серьезное лечение, набрали достаточный для взрослой жизни вес и отправились в самостоятельное плавание.