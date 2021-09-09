В выходные «Ласточка» поедет в Выборг с «туристическим вагоном»

Скоростной электропоезд «Ласточка» отправится в эту субботу, 11 сентября, в Выборг с «туристическим» вагоном в составе.

Пассажирам расскажут про историю мест, по которым проходит маршрут поезда. В конце программы пассажиров ждет викторина с призами. «Ласточка» с «Туристическим вагоном» отправится в Выборг 11 сентября в 9:30.

Билет на экскурсионный тур обойдется в 99 рублей, не считая основной оплаты проезда, уточнили в пресс-службе «Северо-Западной пригородной компании». Оформить его можно в кассах 4 или 5 Финляндского вокзала или у контролера в поезде.

Напомним, с 17 сентября меняется расписание движения пригородных поездов на ряде направлений Октябрьской железной дороги.