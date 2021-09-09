В сети появился трейлер четвертой части «Матрицы»

Культовая фантастическая сага получит продолжение. Студия Warner Bros опубликовала трейлер новой части фильма под названием «Матрица: Воскрешение».

Канал Warner Bros на видеохостинге YouTube выложил официальный трейлер новой части легендарной саги. Видео уже набрало почти 6 млн просмотров и получило серьезный положительный отклик у фанатов в виде 344 тысяч лайков.

В фильме снялись актеры Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс и Джада Пинкетт-Смит, а режиссером кинокартины выступила Лана Вачовски. Премьера кинокартины в России планируется на 16 декабря 2021 года.

Отметим, что первая часть по киновселенной выпустили в 1999 году, а спустя четыре года вышла «Матрица: Революция» и «Матрица: Перезагрузка».