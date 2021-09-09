Пропавшего неделю назад в Выборгском районе ленинградца нашли мертвым

Информация о пропаже мужчины поступила поисковикам еще 1 сентября, однако поиски не увенчались успехом — спустя неделю пропавшего обнаружили мертвым.

О трагедии сообщили в паблике Аварийно-спасательная служба ЛО вечером, 9 сентября.

Тело пропавшего обнаружили в лесном массиве около посёлка Пески Выборгского района. В недельных поисках мужчины принимали участие несколько поисковых отрядов — Экстремум, Лиза Алерт и Отклик, однако вовремя найти пропавшего не удалось.

Известно, что тело ленинградца нашли при помощи беспилотника силами отряда «Экстремум», которые передали спасателям из Приозерска точные данные о нахождении тела.

Погибшего передали сотрудникам полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее мы писали о трагической истории, произошедшей с 74-летним жителем Петербурга, страдающего провалами в памяти. Исчезнувшего мужчину искали 4 дня и нашли на месте, где он когда-то жил с ныне покойной женой.