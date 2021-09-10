В России резко выросли реальные ставки по кредитным картам

В начале сентября средняя стоимость обслуживания кредитных карт в России достигла пятилетнего максимума, подсчитали в БКИ «Эквифакс». Банки повышают ставки именно по кредиткам, поскольку это менее заметно для заемщиков, сообщает РБК.

В первую неделю сентября полная стоимость кредитов (ПСК) в сегменте кредитных карт достигла 30% годовых, следует из статистики бюро кредитных историй «Эквифакс» (есть у РБК). Стоимость заимствований по кредиткам начала заметно расти с середины лета: с июньского минимума в 24,2% показатель поднялся до 26,5% в июле и до 27,4% в августе.

— Подобные ставки встречались до этого только в 2016 году, — отмечает гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин. Заметный рост ПСК наблюдается «исключительно в сегменте кредитных карт», подчеркивает он.