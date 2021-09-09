Ленобласть первая в России достигла показателя по вводу жилья

Согласно статистике объем ввода на одного человека составил 1,23 квадратных метра. Тем самым регион стал лидером показателя по вводу в эксплуатацию более одного квадратного метра на жителя.

Кроме этого, регион по итогам восьми месяцев перевыполнил годовой план по вводу жилья. Всего введено в эксплуатацию 2,3 млн квадратных метров при плановом показателе в 2,270 млн «квадратов».

Больше всего жилья сдано по во Всеволожском и Ломоносовском районах. В Выборгском и Гатчинском районах основную долю введенных метром составили ИЖС.

Отметим, что Ленобласть стала лидером по вводу жилья в 2018 году. Так, согласно результатам рейтинга, на одного человека приходится 1,442 квадратного метра. Глава 47 региона также отметил, что Ленобласть находится в лидерах по сдаче жилья в России: на четвертом месте после Москвы, МО и Санкт-Петербурга. В 2019 году регион также выполнил поставленную перед ним задачу правительством России по вводу жилья. В 2020 году также не сдал позиции.