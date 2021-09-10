В Волосовском районе построен и введен в эксплуатацию новый газопровод

Протяженность газопровода 2,3 километра. Он позволит газифицировать 80 домов в поселке Зимитицы, 61 дом в деревне Чирковицы

Первые потребители подключены 9 сентября. В целом в Волосовском районе планируется подключение более 5 тыс. домов по программе ускоренной газификации.

«Важно принятое главой государства Владимиром Путиным решение: до границ участков жителей в газифицированных населенных пунктах сети подводятся бесплатно в рамках программы догазификации. А на проведение сетей по участку, приобретение газового оборудования — плит и котлов — из бюджета Ленинградской области выделяется субсидия для жителей. Сейчас сумма — от 145 до 300 тысяч рублей, в следующем году увеличиваем ее», — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Напомним, что подать документы на подведение газа до участка можно в единых центрах предоставления услуг АО «Газпром газораспределение Ленинградская область», на портале, на сайте единого оператора газификации России connectgas.ru и по электронной почте okno@gazprom-lenobl.ru

Ленобласть стала первым регионом, где началась бесплатная газификация. Поправки о бесплатном подключении населения к газу 1 июня приняла Госдума. Газификация затронет 412 населенных пунктов в 16 районах Ленобласти. На это уйдет 4 года — с 2021 по 2025. Оценить масштаб работ по планируемой газификации региона можно по ссылке. Информацию по догазификации можно посмотреть на сайте.

Субсидии для ленинградцев увеличены с 145 тыс. рублей до 180, а для льготников с 165 тысяч рублей до 200. При этом инвалиды, ветераны, участники Великой Отечественной войны могут рассчитывать на субсидию в 300 тысяч рублей.

Как уже ранее писал ivbg.ru, 11 июня 2021 года Президент Владимир Путин подписал закон о бесплатном доведении газа до участков. Первый этап газификации рассчитан до 2023 года, второй — до 2030 года. За доведение газопровода до границ земельных участков будет отвечать единый оператор газификации. Комплексный договор на подключение люди будут заключать по принципу «единого окна», что сократит сроки работ.