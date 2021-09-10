В Ленобласти двое незаконно вырубили лес на 60 млн рублей

В Ленобласти задержали двух мужчин за незаконную рубку леса на 60 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.

Установлено, что с декабря 2020 по март 2021 года 32-летний директор и 33-летний мастер коммерческого предприятия занимались незаконной вырубкой леса на территории кварталов Новинского, Капшинского участковых лесничеств и Тихвинского лесничества. Ущерб составил более 60 млн рублей.

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На данный момент злоумышленники задержаны и арестованы, сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.