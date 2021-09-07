«Сохраним лес»: Ленинградцы могут принять участие в посадках леса

Всероссийская осенняя акция посадки деревьев «Сохраним лес» пройдет в Ленобласти 11 сентября.

Мероприятия пройдут на 20 участках, расположенных во всех 19 лесничествах – филиалах ЛОГКУ «Ленобллес». В этот день на площади порядка 74 гектар будет высажено 170 тыс. штук сеянцев хвойных пород.

С подробной информацией о времени и месте проведения мероприятий акции можно ознакомиться на сайте комитета по природным ресурсам Ленинградской области.

Как уже ранее писал ivbg.ru, Ленобласть станет первым регионом России, в котором лесной фонд будет восполняться из земель запаса. Сейчас в регионе их около 300 тысяч гектаров. На землях запаса будут проводиться процедуры лесовосстановления. На данный момент в Ленобласти на 111% выполнен весенний план по искусственному лесовосстановлению. Также Ленобласть вошла в топ-5 регионов по доходам от леса.

В 2019 году Ленобласть вошла в тройку лучших субъектов России по объемам посадки леса — было выполнено 114% от плана по восстановлению лесов. В 2018 году в весенний «Всероссийский день посадки леса» в Ленобласти прибавилось 100 гектаров леса — более 2 тысяч добровольцев посадили в лесничествах Ленобласти 263 тысячи деревьев. В 2019 году только в Выборгском районе высадили шесть тысяч сеянцев сосны.